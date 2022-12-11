Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Воздушная тревога объявлена на половине Украины
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Кручинин: российские военные и "музыканты" продолжают штурм окраин Артёмовска
Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский согласился на нейтралитет ещё в марте
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
МО сообщает об уничтожении ВС РФ установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска

ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ

Силовые структуры

На направлении Великой Новосёлковки российские войска начали наступательные действия. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он отметил, что украинские боевики не смогли удержать передовые позиции и были вынуждены отойти на вторую линию, подтягивая дополнительные резервы в регион.

"Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность", — указал комбат в своём Telegram-канале. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Последние материалы
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
МО сообщает об уничтожении ВС РФ установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска
Миронов "отправил" Стрелкова в Израиль: он носитель больших тайн
Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом
Журналист Myśl Polska Шлензак заявил, что независимость Польши является иллюзией
Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России
Baijiahao: США пошли в атаку на РФ. Путин в ответ разыграл сильный козырь
Расчёты российских САУ "Акация" войск ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников