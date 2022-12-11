На направлении Великой Новосёлковки российские войска начали наступательные действия. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Он отметил, что украинские боевики не смогли удержать передовые позиции и были вынуждены отойти на вторую линию, подтягивая дополнительные резервы в регион.
"Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность", — указал комбат в своём Telegram-канале.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.