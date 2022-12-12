МО: ВС РФ уничтожили 70 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия наносит удары по позициям противника. О новых успехах в сводке Министерства обороны РФ.

"В результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщают в ведомстве.