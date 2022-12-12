На Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия наносит удары по позициям противника. О новых успехах в сводке Министерства обороны РФ.
"В результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщают в ведомстве.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.