Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 12 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.
Сообщается, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе два самолёта Украины Миг-29 и два вертолёта Ми-8 в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что армия России пресекла попытку Вооружённых сил Украины контратаковать в районе населённого пункта Пески в Донецкой Народной Республике.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.