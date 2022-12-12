Минобороны: ВС РФ уничтожили два самолёта Миг-29 два вертолёта Ми-8 ВСУ в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 12 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.

Сообщается, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе два самолёта Украины Миг-29 и два вертолёта Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что армия России пресекла попытку Вооружённых сил Украины контратаковать в районе населённого пункта Пески в Донецкой Народной Республике.