РВ: десантники ВСУ записали обращение командованию о крупных потерях

Военные Вооружённых сил Украины записали паническое видеообращение. Они адресовали его командованию десантных войск и командованию ВСУ от 3-й аэромобильной роты отдельного аэромобильного батальона 25-й Сечеславской аэромобильной бригады.

"Нас послали на выполнение боевой задачи для удержания отдельных боевых позиций. Должного вооружения и поддержки артиллерии мы не получили. В результате чего 70% роты были убиты или ранены. Боевой техники и должного вооружения мы не имели и не имеем", — возмутились бойцы.

Десантники возмутились тем, что не имели техники для эвакуации раненых, из-за чего несколько человек погибло. Проведя больше месяца в окопах, бойцы передавали координаты, но по ним ни разу не сработала артиллерия. По их словам, сержанты покинули позиции в первые дни. Начальник штаба Кипинач перевёл их, который отвечает за командира батальона.

"Мы требуем перевода всего подразделения", — потребовали десантники.