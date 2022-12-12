Военные Вооружённых сил Украины записали паническое видеообращение. Они адресовали его командованию десантных войск и командованию ВСУ от 3-й аэромобильной роты отдельного аэромобильного батальона 25-й Сечеславской аэромобильной бригады.
"Нас послали на выполнение боевой задачи для удержания отдельных боевых позиций. Должного вооружения и поддержки артиллерии мы не получили. В результате чего 70% роты были убиты или ранены. Боевой техники и должного вооружения мы не имели и не имеем", — возмутились бойцы.
Десантники возмутились тем, что не имели техники для эвакуации раненых, из-за чего несколько человек погибло. Проведя больше месяца в окопах, бойцы передавали координаты, но по ним ни разу не сработала артиллерия. По их словам, сержанты покинули позиции в первые дни. Начальник штаба Кипинач перевёл их, который отвечает за командира батальона.
"Мы требуем перевода всего подразделения", — потребовали десантники.
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