Арестович о сроках окончания конфликта на Украине: к середине лета они сдохнут

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, когда и как, по его мнению, закончится военное противостояние на Украине.

Украинский военный аналитик считает, что победа Украины не за горами.

"По логике должно быть до середины лета, когда они сдохнут, надлом должен быть в феврале-марте. По инерции они ещё попытаются повозиться, в основном за счёт мобилизованных, что кратно увеличит их потери", — высказал своё мнение Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.

Помощник Зеленского считает, что в дело вмешаются "чёрные лебеди", которые могут либо ускорить процесс победы Украины, либо затянуть конфликт ещё на 2 или 3 месяца.

"Чёрные лебеди летают уже по аэродрому дальней авиации", — вставил своё замечание Гордон.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о своих планах после победы Украины.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.