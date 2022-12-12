Зеленский рассказал о своих планах после "перемоги": просто на море выпить пива

Владимир Зеленский объяснил, до какого момента он собирается занимать пост президента Украины.

Глава Незалежной принял участие в спецвыпуске Netflix. Передача с ведущим Дэвидом Леттерманом называется "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Зеленский объяснил, что пока не размышляет о своих политических перспективах, однако он уже решил чем будет заниматься, когда Украина одержит "перемогу" (победу).

"До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", — разоткровенничался глава Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден пообещал Зеленскому щедрые поставки вооружения для ВСУ.