Владимир Зеленский объяснил, до какого момента он собирается занимать пост президента Украины.
Глава Незалежной принял участие в спецвыпуске Netflix. Передача с ведущим Дэвидом Леттерманом называется "Мой следующий гость не нуждается в представлении".
Зеленский объяснил, что пока не размышляет о своих политических перспективах, однако он уже решил чем будет заниматься, когда Украина одержит "перемогу" (победу).
"До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", — разоткровенничался глава Украины.
Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден пообещал Зеленскому щедрые поставки вооружения для ВСУ.
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