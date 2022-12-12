Владимир Зеленский уверен, что ВС РФ в скором времени возобновят удары по городам Украины.
Президент Украины считает, что Россия не отказалась от тактики обстрелов объектов гражданской инфраструктуры.
"Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг до них готовится и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять. Россия всё равно надеется на блэкауты", — заявил в своём вечернем обращении.
Зеленский призвал украинцев серьёзно относиться ко всем сигналам тревоги.
"Пока в них есть ракеты — а они ещё в России есть, — пожалуйста, воспринимайте серьёзно все предупреждения от украинского военного командования", — объяснил украинский лидер.
Ранее Алексей Арестович предсказал "надлом" на фронтах в феврале-марте и окончание конфликта на Украине к середине лета.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.