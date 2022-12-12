Зеленский предупредил украинцев об угрозе ударов ВС РФ: ракеты у России ещё есть

Владимир Зеленский уверен, что ВС РФ в скором времени возобновят удары по городам Украины.

Президент Украины считает, что Россия не отказалась от тактики обстрелов объектов гражданской инфраструктуры.

"Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг до них готовится и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять. Россия всё равно надеется на блэкауты", — заявил в своём вечернем обращении.

Зеленский призвал украинцев серьёзно относиться ко всем сигналам тревоги.

"Пока в них есть ракеты — а они ещё в России есть, — пожалуйста, воспринимайте серьёзно все предупреждения от украинского военного командования", — объяснил украинский лидер.

Ранее Алексей Арестович предсказал "надлом" на фронтах в феврале-марте и окончание конфликта на Украине к середине лета.