Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ захватили и уничтожили боевиков ВСУ
Украинские диверсанты под Мелитополем взорвали мост
Ходаковского удивило спокойствие жителей Донецка: "Этот город не сломить"
Стрелков уверен в невиновности Путина: виноват Сурков, подсунувший набросок
Арестович о сроках окончания конфликта на Украине: к середине лета они сдохнут
ВС России лишили снабжения 79-ю бригаду ВС Украины в Марьинке
Зеленский рассказал о своих планах после "перемоги": просто на море выпить пива
Разведка ВСУ сообщила о переброске танков Т-72 ВС РФ на территорию Белоруссии
При ремонте ж/д станции в Забайкалье вскрылось хищение на сумму 57 млн рублей

Зеленский предупредил украинцев об угрозе ударов ВС РФ: ракеты у России ещё есть

Силовые структуры

Владимир Зеленский уверен, что ВС РФ в скором времени возобновят удары по городам Украины.

Зеленский предупредил украинцев об угрозе ударов ВС РФ: ракеты у России ещё есть

Президент Украины считает, что Россия не отказалась от тактики обстрелов объектов гражданской инфраструктуры.

"Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг до них готовится и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять. Россия всё равно надеется на блэкауты", — заявил в своём вечернем обращении.

Зеленский призвал украинцев серьёзно относиться ко всем сигналам тревоги.

"Пока в них есть ракеты — а они ещё в России есть, — пожалуйста, воспринимайте серьёзно все предупреждения от украинского военного командования", — объяснил украинский лидер.

Ранее Алексей Арестович предсказал "надлом" на фронтах в феврале-марте и окончание конфликта на Украине к середине лета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
Сменивший пол морпех призвал американцев "проснуться": "Я разрушил свою жизнь"
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Последние материалы
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ захватили и уничтожили боевиков ВСУ
Знак зодиака 13 декабря: знаменитые Стрельцы
Зеленский предупредил украинцев об угрозе ударов ВС РФ: ракеты у России ещё есть
Украинские диверсанты под Мелитополем взорвали мост
Ходаковского удивило спокойствие жителей Донецка: "Этот город не сломить"
Стрелков уверен в невиновности Путина: виноват Сурков, подсунувший набросок
Арестович о сроках окончания конфликта на Украине: к середине лета они сдохнут
ВС России лишили снабжения 79-ю бригаду ВС Украины в Марьинке
Зеленский рассказал о своих планах после "перемоги": просто на море выпить пива
Разведка ВСУ сообщила о переброске танков Т-72 ВС РФ на территорию Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников