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Печат: на Западе не все хотят сражаться с Россией до последнего европейца

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает мечтать о НАТО, Запад его подбадривает, но вмешиваться в конфликт напрямую не хочет, потому что попадёт в "ад без шансов выбраться". Об этом пишет сербское издание "Печат".

Печат: на Западе не все хотят сражаться с Россией до последнего европейца

Хоть киевские власти и желают попасть в НАТО, боевики украинской армии, которые сидят в грязных окопах без еды и питья, разделяют намерения руководства едва ли, пишет автор материала. На самом деле, на Западе далеко не все считают, что бои нужно вести до последнего европейца. Ситуация в Бахмуте стала критической для ВСУ, весь мир удивлён потерями украинской армии.

"Одно дело — отправлять оружие с безопасной дистанции и смотреть по телевизору, как сто тысяч украинцев отправляются туда, откуда не возвращаются, и совсем другое — самому залезть в этот грязный и ледяной окоп или отправить туда своих детей", — отмечает источник.

Никто в Европе не хочет столкнуться с таким противником, как Россия. Ведь спецоперация на Украине показала, что данный конфликт совсем не похож на те, в которых ранее принимали участие НАТО и США. Ведь они только нажимали на кнопки, сбрасывая бомбы на чужие города без каких-либо систем ПВО.

"В войне против России придётся сидеть в аду и, скорее всего, без шансов выбраться", — сообщает автор "Печат".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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