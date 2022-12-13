В Донецкой Народной Республики населённый пункт Марьинка находится в плотном окружении подразделений российских войск.
Об этом со ссылкой на Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко сообщает помощник главы МВД ЛНР. Также есть информация, что бои идут в самом центре города
Российская армия взяла под контроль автотрассу в направлении Красногоровки, по которой снабжались националисты киевской власти в Марьинке, подытожило МВД ЛНР.
Ранее сообщалось, что ВСУ под Артёмовском потеряли убитыми и ранеными до 70 процентов личного состава.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.