Марьинка в ДНР находится в плотном окружении ВС РФ, бои идут в центре города

В Донецкой Народной Республики населённый пункт Марьинка находится в плотном окружении подразделений российских войск.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко сообщает помощник главы МВД ЛНР. Также есть информация, что бои идут в самом центре города

Российская армия взяла под контроль автотрассу в направлении Красногоровки, по которой снабжались националисты киевской власти в Марьинке, подытожило МВД ЛНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Артёмовском потеряли убитыми и ранеными до 70 процентов личного состава.