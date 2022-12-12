Каждую ночь на Запорожском направлении уничтожаются вражеские диверсионно-разведывательные группы.
Об этом, ссылаясь на бойцов российской армии сообщает военный корреспондент Семён Пегов.
Командир стрелкового взвода 19-й мотострелковой дивизии "Скальпель" работает на линии соприкосновения в Запорожской области и рассказал, что каждую ночь ДРГ националистического киевского режима пытаются прощупать слабые места в обороне союзной армии.
Однако у боевиков ВСУ не получается ничего, а более 50 процентов личного состава стабильно уничтожают российские бойцы, подытожил проект WarGonzo.
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