Каждую ночь на Запорожском фронте уничтожаются вражеские диверсанты

Каждую ночь на Запорожском направлении уничтожаются вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом, ссылаясь на бойцов российской армии сообщает военный корреспондент Семён Пегов.

Командир стрелкового взвода 19-й мотострелковой дивизии "Скальпель" работает на линии соприкосновения в Запорожской области и рассказал, что каждую ночь ДРГ националистического киевского режима пытаются прощупать слабые места в обороне союзной армии.

Однако у боевиков ВСУ не получается ничего, а более 50 процентов личного состава стабильно уничтожают российские бойцы, подытожил проект WarGonzo.