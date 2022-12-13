Рогов проинформировал, что ВС Украины продолжают стягивать РСЗО в Запорожье

Украинская армия хочет доказать, что отлично обеспечены вооружением. Поэтому ВСУ перебрасывают в Запорожье реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ активно начали использовать РСЗО, подтянули и "Ураган", и "Ольху", помимо тех же HIMARS, MARS-II, MLRS. Такое ощущение, что хотят доказать, что всё у них с РСЗО хорошо после того, как российские силы накрыли их большое количество. С десяток (ракет РСЗО — Прим. ред.) сбили только над тремя небольшими населёнными пунктами — Жевтневое (Октябрьское), Новогоровка и Комсомольское, над этими тремя населёнными пунктами было сбито 10 реактивных снарядов РСЗО", — приводит слова Рогова ТАСС.

Про Запорожское направление упоминается в СМИ всё чаще. На Западе уверены, что именно там ВСУ начнут своё четвёртое наступление.