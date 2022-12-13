Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава Минобороны Италии: переговорам о мире на Украине мешают решения РФ
Жигалова объяснила, почему уехавшая Лайма Вайкуле содержала весь СССР
Советник офиса президента Украины Арестович заявил, что Зеленский очень устал
Боевики ВСУ использовали электрические стулья для пыток на территории ЛНР
Зеленский объяснил, что поможет Украине избежать катастрофы: аварийная поддержка
Спикер ВВС Украины Игнат: ВС РФ применяют в СВО новые дроны-камикадзе Shahed-136
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
В Карелии орудует больше мошенников, чем в Москве
Песков: слухи об отставке главы Генштаба Герасимова — "телеграммные утки"

Рогов проинформировал, что ВС Украины продолжают стягивать РСЗО в Запорожье

Силовые структуры

Украинская армия хочет доказать, что отлично обеспечены вооружением. Поэтому ВСУ перебрасывают в Запорожье реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов проинформировал, что ВС Украины продолжают стягивать РСЗО в Запорожье

"ВСУ активно начали использовать РСЗО, подтянули и "Ураган", и "Ольху", помимо тех же HIMARS, MARS-II, MLRS. Такое ощущение, что хотят доказать, что всё у них с РСЗО хорошо после того, как российские силы накрыли их большое количество. С десяток (ракет РСЗО — Прим. ред.) сбили только над тремя небольшими населёнными пунктами — Жевтневое (Октябрьское), Новогоровка и Комсомольское, над этими тремя населёнными пунктами было сбито 10 реактивных снарядов РСЗО", — приводит слова Рогова ТАСС.

Про Запорожское направление упоминается в СМИ всё чаще. На Западе уверены, что именно там ВСУ начнут своё четвёртое наступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Последние материалы
Декаданс всегда считался закатом западной цивилизации
Кулеба: для восстановления Украины нужны сотни миллиардов евро
Генштаб ВСУ: русская армия наступает на всех фронтах
Бутусов: ВС РФ начали окружать Артёмовск, тела убитых ВСУшников остаются на поле
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Житель Башкирии оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Андрею Караулову изменили статус со свидетеля на подозреваемого
Школы Тобольска и Ишима эвакуируют два дня подряд
19FortyFive: удары украинских БПЛА не заставят Россию применить ядерное оружие
Музыкант Лоза признался, что не может выехать из России в Болгарию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников