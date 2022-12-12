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Forbes: войска ВС Украины готовят четвёртое наступление зимой в Запорожье

Силовые структуры

Украины хочет занять большую часть юга страны, вытеснив ВС РФ к перешейку, который связывает её с Крымом. Киев, вероятно, планирует четвёртое наступление, на этот раз в Запорожье.

К Гуляй-Полю ВС Украины стягивают механизированные подразделения, а это указывает на начало операции уже этой зимой, сообщает Forbes. Автор материала отмечает, что сначала украинским подразделениям необходимо ударить по Мелитополю, а уже после этого начинать наступление на левом берегу Днепра на Херсонщине. ВСУ надо преодолеть порядка 250 километров, пишет источник.

"Наступление на Мелитополь может потребовать большего, чем просто пара тяжелых бригад. Украинским вооруженным силам потребуется сосредоточить много тяжёлых сил, чтобы операция увенчалась успехом", — заключили в американском журнале.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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