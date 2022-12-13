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WarGozno: в посёлке Опытное у Бахмута ВС РФ завершают зачистку боевиков ВСУ

Силовые структуры

На линии Артёмовск-Соледар в посёлке Опытное российские войска установили контроль над территорией более чем на 90%. Об этом сообщают военкоры проекта WarGonzo.

Боевики ВСУ заблокированы в жилых домах, но вскоре будут ликвидированы российской артиллерией. Зачистка остальных зданий идёт активно.

"В первую очередь русские войска работают над тем, чтобы перерезать пути снабжения украинских боевиков. Также под контроль Русской Армии перешли два квартала в частном секторе вдоль улицы Максименко. Южнее частной застройки имеются продвижения по Первомайскому переулку вплоть по улицы Добролюбова. Там прорвана полоса обороны 71-ой горной бригады ВСУ", — рассказывает подробности источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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