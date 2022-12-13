В ВСУ признали новую тактику ведения боёв войск ВС РФ у Артёмовска и Авдеевки

Ранее спикер украинского оперативного командования "Восток" Сергей Череватый заявлял, что ВС РФ поменяли тактику ведения боёв под Бахмутом (Артёмовском). Он отметил, что метод атаки "в лоб" армия России сменила на операцию по окружению города. ВС РФ создают штурмовые отряды и группы.

Эксперт сообщил, в чём заключается главная цель новой тактики ведения боевых действий ВС РФ у Артёмовска и Авдеевки.

"Главная задача, которую россияне, к сожалению, серьёзно выполняют, — обессиливают нашу оборону. Они надеются, что дойдут до критической точки, когда будет истощена наша оборона, и смогут найти там пробел и прорвать эту борону", — сказал Череватый.