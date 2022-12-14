Боевики украинской армии не решатся прорвать линию трёх областей России, однако этот манёвр позволил бы российским войскам действовать решительнее в ходе военной спецоперации. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алёхин.
Он не исключил, что ВСУ могут попытаться перейти в "показательное" наступление по линии Брянск — Курск — Белгород, однако широкомасштабным прорывом это назвать нельзя. По мнению эксперта, подобные действия будут носить пропагандистский и политический характер.
"Но на прорыв они не решатся. Хотя чисто с военной точки зрения этот прорыв позволил бы нам развязать руки и действовать решительней", — заявил Алёхин в интервью "Украина.ру".
Эксперт убеждён, что боевики продолжат использовать прежние диверсионно-террористические методы и наносить удары по территории России.
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