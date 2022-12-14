Марочко: ВСУ могут устроить диверсии на гражданских объектах в Сватово

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватово. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование начинает серьёзно рассматривать возможность проведения диверсионных действий в городе.

"Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки", — заявил офицер.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ не могут эвакуировать раненых бойцов из-за нехватки специальной техники в зоне спецоперации.