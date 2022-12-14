Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватово. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование начинает серьёзно рассматривать возможность проведения диверсионных действий в городе.
"Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки", — заявил офицер.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ не могут эвакуировать раненых бойцов из-за нехватки специальной техники в зоне спецоперации.
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