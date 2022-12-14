Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, не могут эвакуировать раненых солдат из-за нехватки гусеничной и колёсной военной техники. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам офицера, в рядах ВСУ увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь из-за того, что в зоне боевых действий украинские военные пользуются не специальным транспортом.
Ранее Марочко объяснил, почему ВСУ стали чаще обстреливать позиции друг друга в районе Кременной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.