Марочко: ВСУ не могут эвакуировать раненых из-за нехватки специальной техники

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, не могут эвакуировать раненых солдат из-за нехватки гусеничной и колёсной военной техники. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам офицера, в рядах ВСУ увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь из-за того, что в зоне боевых действий украинские военные пользуются не специальным транспортом.

Ранее Марочко объяснил, почему ВСУ стали чаще обстреливать позиции друг друга в районе Кременной.