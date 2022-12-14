Российская армия готовит резервы для большого наступления на Украине и пытается истощить ВСУ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ВС РФ намерены нанести мощный удар по противнику, чтобы перехватить стратегическую инициативу.
"Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части", — заявил политик в интервью с Марком Фейгиным*.
Арестович убеждён, что на территории Белоруссии Россия проводит отвлекающие манёвры, но ВСУ продолжают держать на границе достаточное количество войск и не перебрасывают их на другие направления.
"Иметь планы к повторному большому наступлению на нас — не означает их осуществить, хотя это может быть достаточно неприятно для нас", — указал советник ОП.
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