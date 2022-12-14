Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что бойцы НМ ЛНР в рамках спецоперации за минувшие сутки ликвидировали 65 человек личного состава украинских боевиков.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понёс большие потери в живой силе и военной технике", — говорится в сообщении майора НМ ЛНР.
Также он проинформировал, что были уничтожены два танка, три БТРа, одна артустановка и 17 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО.
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