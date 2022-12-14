ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трём районам Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, в общей сложности за пять минут украинские военные выпустили девять снарядов образца НАТО. Отмечается, что атака началась в 08:40 часов по местному времени. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

"Всего было выпушено девять снарядов калибром 155 миллиметров", — подтвердили в представительстве.

9 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские войска ударили по Ворошиловскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", выпустив 20 ракет. Как пояснил руководитель города, ВСУ осуществляли обстрел из населённого пункта Тоненькое. Он также добавил, что результате атаки повреждены автомобили местных жителей и газопровод.