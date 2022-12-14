Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Продюсер Ашуров назвал доход от рекламы основным способом заработка Джигана и Са
Сатановский: американские ЗРК Patriot не защитят Украину от российских ракет
МЧС РФ использует искусственный интеллект для борьбы с последствиями половодья
Мирошник: ВСУ перестанут получать оружие НАТО после уничтожения путей снабжения
Стешин: загрядотряд расстрелял из пулемётов десять бойцов ВСУ под Марьинкой
Пользователи Twitter* раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине
Филипоненко: НМ ЛНР уничтожила за сутки 65 боевиков ВСУ, два танка, три БТРа
Глава Днепропетровской ОВА: в Никополе и Марганце повреждены газопроводы и ЛЭП
Президент Зеленский продал Украину Польше за возможность быстро сбежать

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трём районам Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО

По информации ведомства, в общей сложности за пять минут украинские военные выпустили девять снарядов образца НАТО. Отмечается, что атака началась в 08:40 часов по местному времени. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

"Всего было выпушено девять снарядов калибром 155 миллиметров", — подтвердили в представительстве.

9 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские войска ударили по Ворошиловскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", выпустив 20 ракет. Как пояснил руководитель города, ВСУ осуществляли обстрел из населённого пункта Тоненькое. Он также добавил, что результате атаки повреждены автомобили местных жителей и газопровод.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Последние материалы
Сатановский: американские ЗРК Patriot не защитят Украину от российских ракет
МЧС РФ использует искусственный интеллект для борьбы с последствиями половодья
Мирошник: ВСУ перестанут получать оружие НАТО после уничтожения путей снабжения
Стешин: загрядотряд расстрелял из пулемётов десять бойцов ВСУ под Марьинкой
Пользователи Twitter* раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине
Филипоненко: НМ ЛНР уничтожила за сутки 65 боевиков ВСУ, два танка, три БТРа
Глава Днепропетровской ОВА: в Никополе и Марганце повреждены газопроводы и ЛЭП
Президент Зеленский продал Украину Польше за возможность быстро сбежать
По итогам года ключевые отрасли экономики Ростовской области показали рост
70-летняя Ирина Аллегрова назвала своим главным недостатком ужасный характер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников