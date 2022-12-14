Мирошник: ВСУ перестанут получать оружие НАТО после уничтожения путей снабжения

Армия РФ должна уничтожить пути снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами Североатлантического альянса. Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.

По его словам, лишь такой шаг позволит остановить передачу западной техники киевскому режиму. Он отметил, что основные поставки оружия сегодня идут через Западную Украину. Как пояснил дипломат, в дальнейшем различные установки и боеприпасы НАТО попадают в руки украинских националистов, находящихся в ДНР и ЛНР.

"На поставку вооружений кардинально повлияет только уничтожение логистических потоков", — считает Мирошник.

Помимо этого, он подчеркнул: неудачи на Артёмовском и Соледарском направлениях побуждают ВСУ постепенно уходить с занимаемых позиций.

Ранее Мирошник выразил уверенность в том, что власти США собираются приостановить своё участие в украинском конфликте для восполнения запасов оружия.