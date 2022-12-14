Хакеры из Anarchist Kombatant заявили о пропавших без вести 35 382 бойцах ВСУ

Кадровый центр Вооружённых сил Украины совершенно секретно озвучил количество погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести. Их число составило 35 382 человека. Это военнослужащие, тела которых остались на поле боя. Они не были доставлены домой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала был взломан русскими хакерами из группировки Anarchist Kombatant. К письму, к которому получили доступ, приложен список всех погибших по состоянию на 30 ноября 2022 года.

Большинство бойцов из сухопутных войск ВСУ — 667 листов с их данными. Далее идут 546 листов с военными теробороны. На третьем месте — десантно-штурмовые войска (398 листов). После этого следуют силы специальных операций (316 листов) и представители ВМС (242 листа).

Ранее сообщалось, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО.