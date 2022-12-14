Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО

Житель Самарской области Евгений Коробов участвовал в нескольких военных кампаниях: в Сирии и спецоперации на Украине. 27-летний молодой человек поделился некоторыми моментами своей службы в СВО.

Во время сопровождения колонны с техникой и ранеными бойцами, направлявшейся к границе РФ, военные наехали на изготовленные из арматуры ежи. У машин спустили шины, но, несмотря на это, офицер принял решения добраться до пункта назначения.

"В какой-то момент на нас вышли три боевые машины ВСУ. Самое опасное в той ситуации было то, что колонна, которую мы сопровождали, была не боевая, и техника не бронированная", — отметил в беседе с порталом 63.ru Коробов.

Заняв круговую оборону, бойцы открыли огонь по противнику и довели колонну до места назначения. Подвиг офицера был отмечен Минобороны РФ.

Военнослужащий сообщил, что сопротивление войскам России оказывали силы теробороны. В них состояли местные жители, не входящие в состав армии Украины.

"Мы ловили корректировщиков, которые наводили артиллерию эсэмэсками. Он за оружие не брался, а ущерба нанёс больше, чем мог бы настрелять автоматом. И это люди не военные. Это мирные, местные. Партизанят на гражданских машинах. Подъезжают. Расстреливают и уезжают", — отметил военный.