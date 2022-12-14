Песков: в Донецке складывается непростая ситуация, спецоперация продолжается

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал складывающуюся в Донецке ситуацию непростой.

На брифинге он отметил, что первоочередная задача российской армии — защитить гражданское население Донбасса. По его словам, решение боевых задач в рамках спецоперации продолжается.

"Мы видим непростую ситуацию в Донецке. На этом, конечно, концентрируются наши военные", — указал Песков.

Утром 14 декабря сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за пять минут выпустили девять снарядов образца НАТО по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин призвал полностью освободить республику от украинских националистов. Он подчеркнул: на сегодняшний день под контролем армии РФ находится более 50 процентов территории ДНР.