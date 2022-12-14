Минобороны: ВС России уничтожили пять групп украинских диверсантов в ЛНР и ДНР

Официальные представители Минобороны сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

По информации военного ведомства, солдаты ВСУ находились в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Торского Донецкой Народной Республики.

Вместе с этим в министерстве рассказали об ударе по резервам украинской армии. Колонна располагалась в районе Стельмаховки в ЛНР. Как отметили в МО, ВСУ потеряли боевую машину пехоты и два пикапа.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 60 украинских военных убитыми и ранеными", — добавили в Минобороны.