Официальные представители Минобороны сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп.
По информации военного ведомства, солдаты ВСУ находились в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Торского Донецкой Народной Республики.
Вместе с этим в министерстве рассказали об ударе по резервам украинской армии. Колонна располагалась в районе Стельмаховки в ЛНР. Как отметили в МО, ВСУ потеряли боевую машину пехоты и два пикапа.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 60 украинских военных убитыми и ранеными", — добавили в Минобороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.