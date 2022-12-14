WarGonzo: десантники ВС РФ сорвали наступление "бронекулака" ВСУ

Штурмовая группа десантников в составе 25 человек из 217-го парашютно-десантного полка гвардейской 98-ой ВДД вступили в боевые действия с превосходящими силами противника в районе Сухой Ставок — Костромка. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

Военнослужащие ВС РФ сковали украинских боевиков в лесопосадке, вызвали артиллерию и также танк из 5-ой танковой бригады. Солдаты ВСУ бросили технику и в панике отступили назад.

"В результате контактного боя крылатая пехота уничтожила до 35 неонацистов, сожгла 4 БМП, танк и пикап врага. Без потерь среди личного состава", — отметили военкоры.