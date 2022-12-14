Глава Чечни Кадыров заявил о найденном схроне оружия в Запорожской области

Военнослужащие из состава ОМОНа Чечни совместно с СОБР "Ястреб" из Дагестана обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия в Запорожской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале.

Находка выявилась в ходе зачистки в Запорожской области. По словам Кадырова, противник готовил очередную диверсию. Её успех мог привести к трагическим последствиям.

"К счастью, от зоркого глаза наших силовиков укрыться им не удалось. Всё оружие благополучно перешло в наше распоряжение и отныне будет исправно служить на благо жителей Запорожской области, что напрямую противоречит изначальной задумке ВСУ и натовцев", — сказал чеченский лидер.

Ранее сообщалось о найденном схроне с оружием для ДРГ войск ВСУ в лесах Белгородской области.