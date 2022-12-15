Российские военные из группы "Викинг" Западного военного округа (ЗВО) с помощью артиллерийского удара обратили в бегство украинский отряд.
Как пояснил корреспондент РИА Новости, бойцы РФ применили артиллерийские орудия "Мста-Б". Отмечается, что из них были выпущены тяжёлые снаряды калибра 152 миллиметра. По информации журналиста, удар заставил Вооружённые силы Украины (ВСУ) начать быстро покидать позиции в лесополосе на Марьинском направлении.
"Украинские солдаты не ищут укрытий, а просто продолжают бежать или брести прочь", — сообщает агентство, ссылаясь на военных из группы "Викинг".
Такое поведение украинских боевиков может свидетельствовать об усталости от боевых действий или употреблении запрещённых веществ, уточняется в материале.
Ранее командир подразделения Вооружённых сил РФ заявил, что мобилизованные россияне отбивают атаки ВСУ на Купянском направлении наравне с контрактниками. Военнослужащий также подчеркнул: на одном из участков линии соприкосновения они отразили пять нападений противника.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.