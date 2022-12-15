Бойцы РФ из группы "Викинг" обратили в бегство отряд ВСУ под Марьинкой

Российские военные из группы "Викинг" Западного военного округа (ЗВО) с помощью артиллерийского удара обратили в бегство украинский отряд.

Как пояснил корреспондент РИА Новости, бойцы РФ применили артиллерийские орудия "Мста-Б". Отмечается, что из них были выпущены тяжёлые снаряды калибра 152 миллиметра. По информации журналиста, удар заставил Вооружённые силы Украины (ВСУ) начать быстро покидать позиции в лесополосе на Марьинском направлении.

"Украинские солдаты не ищут укрытий, а просто продолжают бежать или брести прочь", — сообщает агентство, ссылаясь на военных из группы "Викинг".

Такое поведение украинских боевиков может свидетельствовать об усталости от боевых действий или употреблении запрещённых веществ, уточняется в материале.

Ранее командир подразделения Вооружённых сил РФ заявил, что мобилизованные россияне отбивают атаки ВСУ на Купянском направлении наравне с контрактниками. Военнослужащий также подчеркнул: на одном из участков линии соприкосновения они отразили пять нападений противника.