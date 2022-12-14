Мобилизованные на Купянском направлении отбивают ВСУ наравне с контрактниками РФ

Командир подразделения ВС РФ рассказал, что на Купянском направлении мобилизованные россияне не отстают от военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации по контракту. Они наравне с ними отражают атаки со стороны противника.

Так, на одном из участков фронта, военнослужащие России, состоящие из добровольцев, контрактников и мобилизованных своими слаженными действиями смогли отразить пять атак противника.

"Шла вот эта бэха (БМП-1), а за ней шла пехота. Наши саперы хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные "героически" исчезли отсюда", — приводят слова командира РИА Новости.

По его словам, в результате боя украинские нацисты потеряли десятки человек личного состава, а главная задача подразделения — победить и вернуться живыми домой, над чем они успешно работают в слаженном коллективе, объединяя совместные усилия.

Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ВС РФ уничтожили до ста бойцов ВСУ.