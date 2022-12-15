В зоне СВО крупнейший в мире миномёт 2С4 "Тюльпан" стирает военных ВСУ в пыль

Министерство обороны РФ продемонстрировало работу крупнейшего в мире миномёта 2С4 "Тюльпан". Российские войска не дают шансов выжить ни одному противнику, стирая в пыль укреплённые районы ВС Украины 240-мм орудием.

Серийное производство самоходного миномёта 2С4 развернули ещё в 1972 году на Урале. Боевая машина представляет собой корпус, выполненный по оригинальной схеме без башни, с открытой установкой оружия. Применяются "Тюльпаны" для ликвидации фортов, укреплённых сооружений, скоплений военной техники, боеприпасов и живой силы.