Резников: ВС Украины возобновят контрнаступление, когда земля станет твёрдой

Осенняя распутица внесла коррективы в ведение боев в ходе спецоперации на Украине. На данный момент идут проливные дожди, условия для атак становятся тяжёлыми из-за сырого грунта — колёсная техника вязнет. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска ждут наступления морозов.

"Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твёрдой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", — высказался он на встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

План Украины при этом — выйти на границы 91-го года, отметил Резников.