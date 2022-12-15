MI6: группировка ВС РФ в Белоруссии слишком мала для успешного наступления в СВО

Внезапная проверка боеготовности в стране-соседке Белоруссии натолкнуло Запад на мысли, что с территории страны будет наступление на Украину. Однако группировка российских войск в РБ малочисленна, а вторжение маловероятно, считают в британской разведке MI6.

"Белоруссия сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако учения белорусских войск и российских подразделений в настоящее время вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм севера Украины, — приводит заявление разведки "Военное обозрение".

Но Генштаб ВСУ считает, что наступление реально. Военный эксперт Владимир Евсеев и вовсе считает, что ВС Белоруссии могут помочь России закончить спецоперацию уже к концу следующего года.