Внезапная проверка боеготовности в стране-соседке Белоруссии натолкнуло Запад на мысли, что с территории страны будет наступление на Украину. Однако группировка российских войск в РБ малочисленна, а вторжение маловероятно, считают в британской разведке MI6.
"Белоруссия сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако учения белорусских войск и российских подразделений в настоящее время вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм севера Украины, — приводит заявление разведки "Военное обозрение".
Но Генштаб ВСУ считает, что наступление реально. Военный эксперт Владимир Евсеев и вовсе считает, что ВС Белоруссии могут помочь России закончить спецоперацию уже к концу следующего года.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.