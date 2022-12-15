Евсеев: закончить СВО на Украине в 2023 году ВС РФ помогут войска ВС Белоруссии

Для того, чтобы закончить спецоперацию на Украине к концу следующего года, российским войскам придётся прибегнуть к помощи Белоруссии и её армии. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

ВСУ выставили на границе с РБ части теобороны, а это порядка 30 тысяч единиц живой силы в трёх регионах. Чтобы наступательная операция имела успех, численность российских войск должна превосходить эту цифру в два раза и это реально, отмечает эксперт.

"Я не знаю, смогут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки. Но в любом случае Минск сможет обеспечить там надежный тыл. Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам", — говорит Евсеев в интервью для издания "Украина.ру".

Однако стоит учитывать, что численность сухопутных войск белорусской армии — всего 45 тысяч человек, что соответствует мирному времени, отмечает эксперт. Для защиты границ данного количества военнослужащих достаточно, но для совместного участия группировки в спецоперации Белоруссии необходимо провести частичную мобилизацию.

"Мобилизовать 50 тысяч было бы полезно. Потому что Белоруссии нужно держать не только границу с Украиной, но и с Польшей, которая развёртывает как минимум одну дополнительную дивизию на границе с РБ. Таким образом, Минску нужно будет мобилизовать 100 тысяч человек. <…> Они могли бы облегчить нам выполнение задачи", — высказался Евсеев.