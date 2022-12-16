Зеленский о ситуации на фроте: продолжаются жестокие российские атаки

Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе ВС РФ бросают все силы для наступления.

Президент Украины рассказал о непрекращающихся обстрелах Херсона.

"На Донбассе, как и все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и всё, что только имеют", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Зеленский считает, что остановить это можно с помощью привлечения к ответственности каждого российского олигарха, всех российских должностных лиц и пропагандистов.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о нехватке ресурсов в украинской армии.