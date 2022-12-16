Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе ВС РФ бросают все силы для наступления.
Президент Украины рассказал о непрекращающихся обстрелах Херсона.
"На Донбассе, как и все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и всё, что только имеют", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.
Зеленский считает, что остановить это можно с помощью привлечения к ответственности каждого российского олигарха, всех российских должностных лиц и пропагандистов.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о нехватке ресурсов в украинской армии.
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Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.