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Зеленский о ситуации на фроте: продолжаются жестокие российские атаки

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе ВС РФ бросают все силы для наступления.

Президент Украины рассказал о непрекращающихся обстрелах Херсона.

"На Донбассе, как и все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и всё, что только имеют", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Зеленский считает, что остановить это можно с помощью привлечения к ответственности каждого российского олигарха, всех российских должностных лиц и пропагандистов. 

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о нехватке ресурсов в украинской армии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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