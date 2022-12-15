Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о нехватке ресурсов в украинской армии и попросил за это прощения у солдат в окопах.
Залужный объяснил, что армия Украины испытывает дефицит ресурсов.
"С такими ресурсами я не могу проводить новые большие операции, хотя мы сейчас работаем над одной. Она уже в процессе, но вы её ещё не видите", — сказал главком ВСУ.
Он выразил уверенность в победе Украины, однако признал, что сейчас он вынужден экономить на обеспечении армии.
"Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", — объяснил Залужный.
Ранее Валерий Залужный признал, что "русская мобилизация сработала".
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.