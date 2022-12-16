Арестович: 200 000 военных РФ могут стать большой проблемой для нас

Алексей Арестович признал, что Украине будет сложно этой зимой из-за иранских ракет и 200 тысяч подготовленных военнослужащих ВС РФ.

Украинский военный аналитик озвучил свои тревоги.

"Резерв в 200 000 военных, которых готовит РФ, может стать большой проблемой для нас. Учитывая возможную поставку иранских ракет, восстановленную технику с хранения — нам может быть сложно этой зимой", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович отметил, что армия РФ нацелена на Киев, однако он заверил, что взять столицу не удастся.

"Российская армия уже не будет сильнее, чем она была в июле. Резюме: может быть тяжело этой зимой, но мы всё равно победим", — выразил своё мнение военный обозреватель.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что русская мобилизация сработала.