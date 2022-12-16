Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Телефонные аферисты придумали новую схему обмана: берут данные из похищенных баз
В Московской области готовят убежища на 15 млн человек
В США уволили "радужного извращенца" из министерства ядерной энергетики
Тришкин: в зону СВО после ранений возвращаются 97% бойцов
Военкор Симонов: отряды ЧВК "Вагнер" открыли себе дорогу на Соледар
Кашеварова о пропавших без вести на СВО: человека можно считать живым ещё 20 лет
Шукшина о программе "Пусть говорят": дебилизация межгалактических цивилизаций
Зеленский заявил, что возврат к границам на 24 февраля не прекратит конфликт
Проект "ВРаботе" впервые стал доступен для столичных школьников

Арестович: 200 000 военных РФ могут стать большой проблемой для нас

Силовые структуры

Алексей Арестович признал, что Украине будет сложно этой зимой из-за иранских ракет и 200 тысяч подготовленных военнослужащих ВС РФ.

Украинский военный аналитик озвучил свои тревоги.

"Резерв в 200 000 военных, которых готовит РФ, может стать большой проблемой для нас. Учитывая возможную поставку иранских ракет, восстановленную технику с хранения — нам может быть сложно этой зимой", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович отметил, что армия РФ нацелена на Киев, однако он заверил, что взять столицу не удастся.

"Российская армия уже не будет сильнее, чем она была в июле. Резюме: может быть тяжело этой зимой, но мы всё равно победим", — выразил своё мнение военный обозреватель.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что русская мобилизация сработала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
NYT: наёмники заявили, что жители Артёмовска относятся к ним настороженно
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Захарова: Ватикан извинился перед РФ за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Захарова: Ватикан извинился перед РФ за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Последние материалы
Арестович: 200 000 военных РФ могут стать большой проблемой для нас
Телефонные аферисты придумали новую схему обмана: берут данные из похищенных баз
В Московской области готовят убежища на 15 млн человек
16 декабря: Бостонское чаепитие, театр "Ромэн" и евро
В США уволили "радужного извращенца" из министерства ядерной энергетики
Тришкин: в зону СВО после ранений возвращаются 97% бойцов
Военкор Симонов: отряды ЧВК "Вагнер" открыли себе дорогу на Соледар
Знак зодиака 16 декабря: знаменитые Стрельцы
Кашеварова о пропавших без вести на СВО: человека можно считать живым ещё 20 лет
Шукшина о программе "Пусть говорят": дебилизация межгалактических цивилизаций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников