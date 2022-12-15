Главком ВСУ Залужный: "Русская мобилизация сработала"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный спрогнозировал масштабное наступление ВС РФ в феврале с помощью 200 тысяч мобилизованных россиян.

Залужный считает, что РФ готовит военные ресурсы где-то за Уралом по опыту Второй мировой войны. Он отметил, что западные партнёры помогает Украине узнавать всё, что происходит в России.

"Русская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут", — объяснил украинский военачальник.

Он считает, что у ВС РФ имеется в резерве до 1,5 млн человек. 200 тысяч солдат, по его мнению, активно готовят к наступательным действиям.

Ранее Валерий Залужный объяснил, что Украине важно удержаться и подготовиться к новым атакам российской армии.