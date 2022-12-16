Иностранные чернокожие наёмники в рядах ВСУ занимались мародёрством, крали велосипеды и мотоциклы, рассказал сбежавший из украинской армии боевик Дмитрий Горецкий.
По его словам, в селе Курдюмовка (между Артёмовском и Майорском. — Прим. ред.) в ДНР, иностранцы выносили из домов местных жителей всё, что попадётся под руку.
"Они все чёрные, не по-нашему разговаривают, даже не по-украински. Они на три дня приехали, очень много. У меня у дядьки мотоцикл украли, велосипеды украли, на велосипедах как дома ездили по селу, повыносили всё, что можно", — посетовал дезертир в разговоре с РИА Новости.
По его словам, жители начали жаловаться и обвинили не только наёмников, а ВСУ в целом.
Кроме того, как рассказал Горецкий, именно иностранцы использовали гражданские объекты для размещения огневых позиций и якобы прикрывались мирным населением.
"У нас убежище в центре посёлка есть с магазином, двухэтажное здание, под магазин ставят миномёт и лупят от нас", — резюмировал экс-боевик ВСУ.
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