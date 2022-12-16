ВС РФ продолжают успешное продвижение в районе Марьинки и Артёмовска

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ сразу по нескольким направлениям. В районе Марьинка ВС РФ постепенно оттесняют украинских боевиков, проводя боевые действия на западе населённого пункта.

На Артёмовском направлении столкновения идут уже на окраинах города, а также в кварталах на востоке. Артиллерия ВС РФ наносит мощные удары по позициям ВСУ в Авдеевке и Красногоровке. Кроме этого, российская армия атаковала противника в районе населённого пункта Весёлое, чтобы обойти Авдеевку, передаёт "Военное обозрение".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Марьинка в скором времени будет полностью освобождена.