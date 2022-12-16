Эксперт Шурыгин заявил, что ВСУ не готовы к масштабному наступлению

Если зимой украинская армия не перейдёт в масштабное наступление, то можно говорить об истощении ресурсов ВСУ. Об этом заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин. Он подчеркнул, что командование бросало под Артёмовск колоссальные резервы, которые сопровождались большими потерями.

"За что главком ВСУ Залужный получил кличку "Бахмутский палач", — указал эксперт.

Шурыгин не исключает, что украинские войска попытаются перейти в наступление на локальных направлениях, так как на глобальную атаку сил не осталось.

"Зимние наступательные операции они просто будут вынуждены проводить. Им нельзя глухо сидеть в обороне. Это ведь значит полностью отдать инициативу нам. Но там в командовании не дураки сидят", — заявил эксперт в беседе с "КП".