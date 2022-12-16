В связи с сегодняшним массированным ракетным ударом российской армии "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию, так как потеряно 50 процентов потребления энергосистемы Украины. В Офисе президента Владимира Зеленского призывает Запад ускорить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Михаил Подоляк задаётся вопросами в своих соцсетях:
"1. Кто еще хочет предложить "мирное урегулирование"? 2. Можно ли ещё замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации?""
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