В Офисе Зеленского Подоляк вновь призвал Запад ускориться в передаче ПВО Украине

В связи с сегодняшним массированным ракетным ударом российской армии "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию, так как потеряно 50 процентов потребления энергосистемы Украины. В Офисе президента Владимира Зеленского призывает Запад ускорить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Михаил Подоляк задаётся вопросами в своих соцсетях:

"1. Кто еще хочет предложить "мирное урегулирование"? 2. Можно ли ещё замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации?""