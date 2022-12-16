Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Bloomberg: Украина должна вступить в ЕС прямо сейчас
Леонков и Кива высмеяли отчёт ПВО ВС Украины о сбитых сегодня ракетах ВС России
Парламент Хорватии выступил обучения солдат ВСУ в стране
FP: просчёт Байдена в отношении России стал победой Путина и ударом по США
Командующий ОС ВСУ Наев: на северном направлении ВСУ превосходят ВС РФ
МК: главком ВСУ Залужный намекнул на уход из войск Украины
В Житомире не работают котельные и электротранспорт
Оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю
Главком ВСУ Залужный: ВС РФ выпустили 76 ракет, 60 сбиты ПВО Украины

Шурыгин пугает Киев открытием "третьего фронта"

Силовые структуры

У ВСУ катастрофически не хватает военной техники для наступления, готовящегося еще с ноября, а то, что им дали кураторы, уже утилизировано.

Шурыгин пугает Киев открытием "третьего фронта"

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Дайте мне 500 танков, дайте мне тысячу орудий, и я совершу чудо", — цитирует аналитик украинского главкома ВСУ.

Он отметил, Киеву столько и дали, а они сегодня опять просят: дайте танки, дайте пушки. Но куда делись, которые дали, спрашивает Шурыгин? Их утилизировали.

У Киева большой страх перед открытием второго фронта РФ с территории Белоруссии, а, если еще откроется "третий", то для ВСУ ситуация станет катастрофической.

"Уже очевиден их огромный страх перед вторым фронтом. Об этом они говорят уже везде. О том, что Белорусское направление для них становится одним из основных. И удары с Белоруссии они, как минимум, прогнозируют и ждут. Просто, они понимают отлично, что будет, если фронт будет не один — сто километров туда-сюда перебрасывать войска, когда фронтов станет два. А если их станет три, то ситуация с Украиной не то что критичной, она станет катастрофичной", — подытожил Шурыгин, правда, не уточнив, откуда Россия может открыть "третий фронт".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта
В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта
Последние материалы
Шурыгин пугает Киев открытием "третьего фронта"
FP: просчёт Байдена в отношении России стал победой Путина и ударом по США
Командующий ОС ВСУ Наев: на северном направлении ВСУ превосходят ВС РФ
МК: главком ВСУ Залужный намекнул на уход из войск Украины
В Житомире не работают котельные и электротранспорт
Оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю
Главком ВСУ Залужный: ВС РФ выпустили 76 ракет, 60 сбиты ПВО Украины
Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс
Милые кролики могут быть переносчиками опасных заболеваний
Власти США заявили о праве Украины проводить военные операции в Крыму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников