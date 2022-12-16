Шурыгин пугает Киев открытием "третьего фронта"

У ВСУ катастрофически не хватает военной техники для наступления, готовящегося еще с ноября, а то, что им дали кураторы, уже утилизировано.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Дайте мне 500 танков, дайте мне тысячу орудий, и я совершу чудо", — цитирует аналитик украинского главкома ВСУ.

Он отметил, Киеву столько и дали, а они сегодня опять просят: дайте танки, дайте пушки. Но куда делись, которые дали, спрашивает Шурыгин? Их утилизировали.

У Киева большой страх перед открытием второго фронта РФ с территории Белоруссии, а, если еще откроется "третий", то для ВСУ ситуация станет катастрофической.

"Уже очевиден их огромный страх перед вторым фронтом. Об этом они говорят уже везде. О том, что Белорусское направление для них становится одним из основных. И удары с Белоруссии они, как минимум, прогнозируют и ждут. Просто, они понимают отлично, что будет, если фронт будет не один — сто километров туда-сюда перебрасывать войска, когда фронтов станет два. А если их станет три, то ситуация с Украиной не то что критичной, она станет катастрофичной", — подытожил Шурыгин, правда, не уточнив, откуда Россия может открыть "третий фронт".