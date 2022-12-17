В Оренбургской области на боевое дежурство заступил полк ракетчиков с комплексом "Авангард". Бойцы будут несли службу в Ясненском ракетном соединении.
"Сегодня настоящим подарком к профессиональному празднику стало заступление очередного полка, оснащённого ракетным комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении", — сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что боевое дежурство уже несёт полк с комплексом "Ярс". Как подчеркнули в Минобороны, военных и орудие вывели в преддверии Дня РВСН — Ракетных войск стратегического назначения.
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