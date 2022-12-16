МО РФ: полк мобильных "Ярсов" заступил на дежурство в Тверской области

На боевое дежурство в Тверской области заступил полк мобильных ракетных комплексов "Ярс". Кадры торжественной церемонии заступления на дежурство ракетного полка Бологовского ракетного соединения РВСН показало Министерство обороны РФ.

Сообщается, что агрегаты ракетного комплекса были установлены на боевую стартовую позицию.

Ранее за два дня на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении в Калужской области встали две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Ярс" стационарного шахтного базирования.

В МО РФ отметили что ракеты уже загружены в шахтную пусковую установку.