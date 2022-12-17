Ракетный удар российской армии 16 декабря по Киеву стал самым крупномасштабным с начала спецоперации, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В сводке ISW утверждается, что ПВО украинской столицы сбило 37 из 40 ракет, но в то же время признаётся поражение девяти объектов энергетической инфраструктуры.
Эксперты из США отметили успешные контрудары ВС РФ в районе Сватово и Кременной, а также наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Американские специалисты предполагают, что визит Владимира Путина в Минск, запланированный на 19 декабря, свидетельствует о подготовке нового наступления с белорусской территории "на северную Украину или Киев зимой 2023 года".
Ранее стало известно о ракетной атаке ВКС РФ, которая уничтожила крупную базу ВСУ под Краматорском.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".