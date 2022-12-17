Ракетным ударом ВКС РФ уничтожена крупная база ВСУ под Краматорском

Жители Краматорска Донецкой Народной Республики, временно находящегося под контролем киевского режима, сообщили о сильных взрывах в районе посёлка Малотарановка.

В ночь на 17 декабря российские войска нанесли несколько ракетных ударов по военным объектам Украины. Как предполагают эксперты, атака стала важным этапом освобождения Артёмовска.

"В этом районе находится крупная база нацистов. Скорее всего по ней был нанесен ракетный удар", — сообщил военкор Андрей Руденко.

Тележурналист Руслан Осташко уточнил, что именно на Краматорск сейчас опирается оборона ВСУ в Артемовске.

Ранее специалист сделал вывод, что потери украинских боевиков "однозначно больше" 100 тысяч человек.