Взорвавшийся подарок спецслужбы Украины привезли в Польшу поездом

Подарок, который взорвался в Польше, украинские спецслужбы привезли поездом.

Об этом со ссылкой радиостанцию ZET сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Посылку, взорвавшуюся у кабинета коменданта полиции, не проверяли на контроле при пересечении границы. Её привезли спецпоездом, который ходит до польского приграничным городом Перемышль, цитирует радиостанцию ведущий Первого канала.

Напомним, подарок вручил начальнику полиции руководитель спецслужб Украины после его рабочего визита. В результате взрыва пострадал сам комендант и еще несколько полицейский.

"Наивные поляки всё ещё ждут извинений и разъяснений от украинских коллег. Во взрыве оказался виноват гранатомёт, который неожиданно выстрелил, когда офицеры в помещении начали с ним играть", — комментирует Осташко.