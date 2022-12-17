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Взорвавшийся подарок спецслужбы Украины привезли в Польшу поездом

Силовые структуры

Подарок, который взорвался в Польше, украинские спецслужбы привезли поездом.

Взорвавшийся подарок спецслужбы Украины привезли в Польшу поездом

Об этом со ссылкой радиостанцию ZET сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Посылку, взорвавшуюся у кабинета коменданта полиции, не проверяли на контроле при пересечении границы. Её привезли спецпоездом, который ходит до польского приграничным городом Перемышль, цитирует радиостанцию ведущий Первого канала.

Напомним, подарок вручил начальнику полиции руководитель спецслужб Украины после его рабочего визита. В результате взрыва пострадал сам комендант и еще несколько полицейский.

"Наивные поляки всё ещё ждут извинений и разъяснений от украинских коллег. Во взрыве оказался виноват гранатомёт, который неожиданно выстрелил, когда офицеры в помещении начали с ним играть", — комментирует Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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