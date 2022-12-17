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Хатылёв: установкой в шахты новых МБР "Ярс" РФ послала чёткий сигнал Западу

Силовые структуры

Военный эксперт Сергей Хатылёв заявил, что принятые Россией на вооружение ракеты "Ярс" межконтинентальной дальности стали чётким сигналом для Запада.

По словам эксперта, таким образом Москва показала своим оппонентам, что перевооружение ядерного потенциала российской армии осуществляется в полной мере.

"В отличие от США, которые длительное время не меняли свой парк МБР и ядерного оружия в целом, мы выполняем те планы, которые приняли", — приводит его слова издание "ПолитЭксперт".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в арсенале ВС РФ имеются радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы, позволяющие эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО. В частности, данные переносные технические средства используются на Южно-донецком направлении.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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