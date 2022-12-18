RusVesna: опубликованы кадры боёв под Артёмовском, напоминающие второй Мариуполь

Под Артёмовском продолжаются интенсивные бои. Российская армия довольно близко подошла к городу и начала окружать его, сосредоточив основные силы на юге. Об этом заявлял украинский военный эксперт Юрий Бутусов.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры с места событий. Город напоминаем второй Мариуполь.

"Оборона города продолжается, россияне постоянно атакуют. Враг из миномётов и артиллерии уничтожает гражданскую инфраструктуру", — информирует Бутусов.

Ранее эксперт сообщал, что тела погибших боевиков Вооружённых сил Украины остаются на поле боя, а их родственники не могут получить компенсацию. Особенно это касается 56-й бригады ВСУ.