Бутусов: ВС РФ начали окружать Артёмовск, тела убитых ВСУшников остаются на поле

Боевые действия на Артёмовском направлении не изменились с приходом морозов. Российская армия довольно близко подошла к городу и начала окружать Артёмовск, сосредоточив основные силы на юге. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Бутусов.

Более того, он отметил, что тела погибших боевиков ВСУ остаются на поле боя, а их родственники не могут получить компенсацию. Особенно это касается 56-й бригады ВСУ.

"Но не только она. Есть достаточно число частей, у которых те же самые проблемы", — заявил Бутусов в эфире телеканала "Прямой".

Он призвал киевское руководство срочно решить этот вопрос.