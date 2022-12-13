Боевые действия на Артёмовском направлении не изменились с приходом морозов. Российская армия довольно близко подошла к городу и начала окружать Артёмовск, сосредоточив основные силы на юге. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Бутусов.
Более того, он отметил, что тела погибших боевиков ВСУ остаются на поле боя, а их родственники не могут получить компенсацию. Особенно это касается 56-й бригады ВСУ.
"Но не только она. Есть достаточно число частей, у которых те же самые проблемы", — заявил Бутусов в эфире телеканала "Прямой".
Он призвал киевское руководство срочно решить этот вопрос.
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